Zwaar getroffen cultuursector vraagt aandacht: ‘We zijn even belangrijk als openbaar vervoer of de kappers’

De cultuursector houdt zaterdag onder de noemer ‘Still Standing for Culture’ over het hele land bijna 200 kleine en grotere acties om zichzelf en de onrechtvaardigheid waarmee ze behandeld worden in de spotlights te zetten. Het protest vindt niet toevallig vandaag 20 februari plaats, op de Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid.

De actievoerders willen af van lockdowns die arbitrair gericht zijn op sommige sectoren en vragen dat de inspanningen gelijk worden verdeeld over de hele maatschappij en dus ook over de cultuursector. Ze vragen dringend meer steun nu er alweer meer dan 100 dagen geen concerten, optredens of voorstellingen plaatsvinden en cinema’s gesloten blijven.

Op het Heilig-Kruisplein in Elsene aan cultuurtempel Flagey verzamelden tientallen mensen uit de cultuursector. ‘Het is tijd om ons punt te maken aan de overlegtafel, maar misschien ook om massaal te tonen dat we er zijn. Ik roep alle parlementariërs op om het debat te openen’, verklaarde gitarist Quentin Dujardin.

Een andere spreker vatte het zo samen: ‘We zijn even belangrijk als openbaar vervoer of de kappers. Cultuur is een menselijke nood.’ De cultuurmedewerkers hopen dat er in de komende dagen en weken perspectief komt, op zijn minst voor een gedeeltelijke heropening van de cultuurhuizen.