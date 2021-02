Belgian Lions na winst tegen Denemarken zeker van vijfde EK op rij

De Belgian Lions hebben zich in de Litouwse hoofdstad Vilnius geplaatst voor het EK van 2022. De selectie van bondscoach Dario Gjergja won na een knappe partij van Denemarken. Zo telt België met nog één speeldag op het programma, 4 op 5 in poule C en is het zeker van groepswinst.

Maandag werken de Lions in de bubbel in Vilnius de laatste EK-kwalificatiewedstrijd en versus Tsjechië af. ‘De kwalificatie is een mooie bekroning voor deze groep. We willen echter meer en gaan maandag ook voor winst,’ zei bondscoach Dario Gjerjga. Hij nam in 2018 over van collega Eddy Casteels en was meteen succesvol. Van de elf interlands wonnen de Belgen er tien onder het bewind van Gjergja. Meteen goed dus voor een nieuw EK, en na 2011, 2013 (negende), 2015 (1/8ste finales) en 2017 de vijfde op een rij voor de Belgian Lions. Het EK wordt in 2022 (1 tot 18 september) gespeeld in Tsjechië (Praag), Georgië (Tbilisi), Duitsland (Keulen/Berlijn) en Italië (Milaan) betwist.

Bondscoach Dario Gjergja startte tegen Denemarken met Jonathan Tabu, Retin Obasohan, Jean-Marc Mwema, Maxime De Zeeuw en Ismael Bako. De studieronde was voor de Belgian Lions en via de onder meer met een alley-oop uitpakkende Ismael Bako en de weer energieke Retin Obasohan: 7-3. Adama Darboe (ex-Spirou Charleroi) liet niet begaan, scoorde met onder meer een vierpunter en hield Denemarken op zijn eentje in het zog van de Belgen.

De Lions waren echter collectief sterker en met ook Jonathan Tabu, opnieuw Retin Obasohan, een sterke drive van Jean-Marc Mwema en een dunk na een aanvallende rebound van Maxime De Zeeuw ging het snel naar 18-9. Adama Darboe, die net als Retin Obasohan in het eerste schuifje tien punten scoorde, was on fire en met een ook een bom van Daniel Mortensen lieten de Denen niet begaan en ging het na 23-12 naar een slechts 24-17 Belgische voorsprong na het eerste kwart.

Foto: AP

De start van het tweede schuifje verliep nerveus voor de Belgian Lions. Denemarken rook zijn kans en Frederik Rungby en Daniels Mortensen verkleinden de kloof naar 27-26. Ismael Bako, Manu Lecomte en Pierre-Antoine Gillet stelden wel orde op zaken (38-30) maar de Scandinaviërs waren taai, domineerden in de eerste twee kwarts de rebound (17-20) en bleven in de slotfase van de eerste helft via vooral uitblinker Adama Darboe aandringen: 40-34.

Scherp uit de kleedkamer komen was de boodschap, en dat deden de Belgian Lions ook. Maxime De Zeeuw, Jean-Marc Mwema dropten drie Belgische bommen: 49-38. Retin Obasohan had zijn offensief momentum beet en na heerlijke drives ging het naar een maximale 52-38 Belgische voorsprong. Weer lieten de Denen niet begaan en een dunkende Jonas Zohore kreeg support van Daniel Mortensen en uiteraard weer van Adama Darboe: 52-46. Retin Obasohan kampte met foutenlast, Ismael Bako moest met een voetprobleempje eventjes naar de kant.

De Lions schroefden de defense aan, Khalid Boukichou scoorde en met ook Hans Vanwijn en een bom van Alex Libert ging het na 59-48 snel naar 62-49 en 66-49 na drie kwarts. De start van het slotkwart bracht een Belgische demonstratie en via Manu Lecomte en vooral een sterk collectief blok ging het snel naar 75-48. De Belgische kwalificatie was meteen een feit. Na een sterke collectieve prestatie, met maar liefst 10 spelers die tot scoren kwamen, zegevierden de juichende Belgen dan ook met afgetekende cijfers.

Ismael Bako verlaat zondagochtend de Belgische delegatie. Hij keert terug naar Frankrijk en Euroleague-team ASVEL Villeurbanne. ‘Dat was de afspraak met ASVEL en de Belgian Lions,’ zei Bako. Zondag wordt duidelijk wie van de drie (Andy Van Vliet, Tim Lambrecht, Ajay Mitchell) hem zal vervangen. Misschien voert bondscoach Dario Gjergja nog wel enkele wissels door.

België-Denemarken 88-65

België: Akyazili 0, Lecomte 12, Mwema 5, Tabu 8, Schwartz 0, Gillet 5, De Zeeuw 8, Vanwijn 4, Libert 9, Bako 10, Boukichou 8, Obasohan 19

Kwarts: 24-17, 40-34, 26-15, 22-16