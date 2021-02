Britse variant zorgt ook voor langere besmettelijkheid

De Britse variant is niet enkel besmettelijker dan het oorspronkelijke COVID-19-virus uit Wuhan, maar zorgt ook voor een langere besmettelijkheid. Dat meldt het Regeringscommissariaat Corona. Enig voordeel: de Britse variant kan de nog onbekende Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten wel nog verdringen.

Dat de Britse variant besmettelijker is wisten we al. Nu blijkt dat wie besmet is deze variant ook voor een langere tijd meedraagt en langer besmettelijk is. En dat kan gevolgen hebben voor de quarantaine- en testmaatregelen.

‘Er is niet noodzakelijk een hogere concentratie van de virale lading, maar wel een langere aanwezigheid van de virale lading. Dit betekent dat men dan ook de maatregelen zal moeten herbekijken in functie van een langere aanwezigheid van virale lading’, verklaarde vaccinoloog Pierre Van Damme op de wekelijkse informatiesessie over de vaccins van het Regeringscommissariaat Corona. Het gaat dan bijvoorbeeld om een langere periode tussen de eerste en tweede pcr-test die ter controle volgt na een besmetting.

Britse variant goed voor derde van besmettingen

Momenteel ligt de aanwezigheid van de Britse variant in ons land rond de 30-35 procent, voor de Zuid-Afrikaanse variant is dat 4 procent en voor de Braziliaanse variant minder dan een halve procent.

‘We verwachten dat de Britse variant dominant wordt en binnenkort naar de 50 procent zal toeneigen. We bekijken dat met argusogen. Enerzijds omdat we weten dat die zeer besmettelijk is, maar anderzijds kan het ook een ecologisch voordeel zijn voor het wegdrukken van de twee andere varianten’, stelt Van Damme.

De Britse variant tegenhouden is volgens hem niet meer mogelijk. Gelukkig is het wel zo dat de drie vaccins van Pfizer/Biontech, Moderna en AstraZeneca die ons land momenteel gebruikt een gelijkaardige werkzaamheid vertonen bij de bescherming tegen de Wuhan variant en de Britse variant. Positief nieuws, want deze vaccins zijn goede wapens om in te zetten tegen de Britse variant.

Daardoor kan het ecologisch voordeel van de dominante Britse variant in staat zijn om de verspreiding van de mogelijk gevaarlijkere varianten terug te dringen in ons land.