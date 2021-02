Hoge Gezondheidsraad en Taskforce houden vast aan twee dosissen

Vaccinschaarste doet sommige landen overwegen om in eerste instantie met één dosis vaccin te werken. Frankrijk wil van corona genezen mensen slechts één dosis geven. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) en de Taskforce zien geen mogelijkheden voor België.

De Franse Haute Autorité de Santé gebruikte als argument voor de Franse aanpak dat mensen die genezen zijn van covid-19 tijdens hun infectie een immuungeheugen hadden ontwikkeld. Eén enkele dosis van het vaccin zou dan volstaan als booster. Dankzij deze aanpak kunnen een groot aantal vaccins worden uitgespaard, wat met de huidige beperkte leveringen een groot voordeel zou zijn.

De Belgische HGR argumenteert echter dat ongeveer een vijfde van de Belgische bevolking besmet is geweest met covid-19, maar dat niet iedereen daarbij een immuniteit heeft opgebouwd. Bovendien is het op dit moment nog onzeker hoe lang na een infectie die bescherming blijft duren. Dat zou tussen de drie en de zes maanden schommelen.

‘Besparing weegt niet op tegen onzekerheid’

Ook de varianten roepen vraagtekens op. Op basis van de huidige analyses kan de HGR geen conclusies trekken over de effectiviteit van de bescherming tegen de covid-19-varianten, klinkt het. Daarnaast stellen zich een aantal praktische, operationele problemen - zoals nagaan wie al besmet is geweest - die de HGR moeilijk op te lossen acht. De Taskforce blijft dan ook bij het oorspronkelijke plan.

‘Het aantal doses dat we door de Franse aanpak zouden besparen, weegt niet op tegen de huidige onzekerheid over de immuniteit bij de mensen die al besmet zijn geweest. Om zo snel mogelijk een terugkeer naar het normale leven te garanderen, blijft het bieden van een optimale bescherming aan het grootste aantal inwoners van België ons belangrijkste doel’, zei professor Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie.

‘Geen impact op België’

Er is nochtans een studie uit Israël die de oude discussie over de uitrol van het Pfizer-vaccin opnieuw leven in blaast. In het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift The Lancet berichtten onderzoekers dat zorgverleners al na hun eerste dosis van het Pfizer-vaccin goed beschermd zijn tegen covid-19. 15 tot 28 dagen na de eerste dosis lag de werkzaamheid in de studie al bij 85 procent.

• Pfizer-vaccin remt verspreiding coronavirus af

Dat cijfer is een bevestiging van een analyse die wetenschappers eerder maakten op basis van data die Pfizer had ingediend bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA. Eind december pleitten daarom meerdere experts ervoor om, in tijden van vaccinschaarste, de tweede dosis uit te stellen met enkele maanden.

‘Die Israëlische studie heeft geen enkele impact op België’, aldus Ramaekers op de persconferentie zaterdag.