Anne Zagré wint BK hordelopen, Eline Berings strandt op twee honderdsten van EK-limiet

Anne Zagré heeft zaterdag de 60 meter horden gewonnen op het BK indooratletiek in Louvain-la-Neuve. Ze klokte 8.09. Eline Berings finishte als tweede in 8.12, terwijl ze 8.10 nodig had om naar het EK in het Poolse Torun te mogen.

Over haar winnende tijd van 8.09 in Louvain-la-Neuve was de Brusselse Anne Zagré tevreden. ‘Ik had nog liever mijn seizoensbeste gelopen (die staat op 8.05, red.), maar ik heb twee mooie races neergezet. Dit belooft voor het EK.’

Het Europees Kampioenschap indoor gaat door in het Poolse Torun, van 5 tot 7 maart. Op grote uitspraken over haar EK-ambities liet Zagré zich niet betrappen. ‘Ik wil daar gewoon snel lopen. Dan zien we wel’, besloot ze. Als elfde op de Europese ranglijst lijkt ze een outsider voor een finaleplaats.

De selectieperiode voor Torun sluit dinsdag af en dus was het BK de wedstrijd van de laatste kans voor zilveren medaille Eline Berings. ‘Dit is zuur’, zei ze na afloop. ‘Maar ik ben wel trots dat ik hier mijn snelste tijd van het jaar loop, want ik heb de hele week niet kunnen trainen door een hamstringprobleem.’

In principe heeft Berings niet aan de EK-eisen voldaan, maar ze staat wel negentiende op de Europese ranking en hoopt stiekem nog op deleberatie. ‘Ik hoop dat ze mij de kans geven. Ik loop elke week sneller en kan op het EK binnen twee weken in topvorm zijn.’

Berings benadrukte dat de trainingsomstandigheden de voorbije maanden niet optimaal waren. ‘Het was koud in de hal in Gent en ik stond er alle dagen alleen voor. Het was vechten tegen mezelf. In die zin is mijn 8.12 van vandaag eigenlijk nog een mooie chrono. Ik voelde mij ook voor het eerst dit seizoen fris. De voorbije weken was ik vermoeid, omdat ik te veel wedstrijden op korte tijd had gepland.’

Of ze nu gedelibereerd wordt voor het EK indoor of niet, Berings houdt haar carrière nog niet voor bekeken. ‘Ik ga door tot Tokio. Jullie zijn nog niet van mij af. Als ik mij in goeie omstandigheden kan voorbereiden, verwacht ik een prachtige zomer’, besloot de Gentse.