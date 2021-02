Duizenden mensen geëvacueerd wegens tropische storm op Filipijnen

In het zuiden van de Filipijnen zijn duizenden mensen hun huizen ontvlucht voor de komst van een tropische storm, die naar verwachting hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen met zich mee zal brengen. Dat zei de gouverneur van Surigao del Sur.

In de zuidoostelijke provincie zijn volgens gouverneur Ayec Pimentel meer dan 12.700 inwoners van twaalf dorpen opgeroepen om hun woningen in laaggelegen gebieden of aan de kust te verlaten. Naar verwachting zullen voor de komst van tropische storm Dujuan nog meer mensen geëvacueerd worden.

Momenteel beweegt de storm oostwaarts met rukwinden tot 90 kilometer per uur, aldus het Filipijnse weerbureau. De storm veroorzaakt de komende dagen hevige regenval in Surigao del Sur en de omliggende provincies. Na het weekend zou Dujuan afzwakken tot een tropische depressie.