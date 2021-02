Tot 17 graden op eerste dag ‘lenteweekend’

Waar vorige weekend nog een sneeuwtapijt te ontwaren viel in vele Belgische tuinen, doet dit weekend eerder aan een ontluikende lente denken. De zon is van de partij en het kwik stijgt op sommige plekken zelfs tot 17 graden, zo meldt het KMI.

Zaterdag wordt het, na het oplossen van lokaal wat lage bewolking, vrij zonnig met hoge wolkensluiers. De maxima zijn bijzonder zacht en liggen tussen 11 en 16 graden. Zaterdagavond en -nacht blijft het meestal licht bewolkt met hoge wolkenvelden. De minima schommelen tussen 3 graden in bepaalde Ardense valleien en 9 graden aan zee.

Zondag is het droog en vaak zonnig. Vooral in het westen kan de zon soms versluierd worden door hoge wolkenvelden. Het blijft nog steeds erg zacht met maxima van 12 tot 15 graden in de Ardennen, en 15 tot lokaal 17 graden elders.

• Het weer in een oogopslag

Maandag is het nog steeds droog en overwegend zonnig met enkele hoge wolkensluiers. Op het einde van de dag en aan begin van de nacht neemt de bewolking iets toe vanaf het westen. Het blijft zacht met maxima van 12 tot 15 graden ten zuiden van Samber en Maas, en 15 tot lokaal 17 graden elders.

Dinsdag zijn er voor de middag soms wat meer wolken aanwezig, maar na de middag zou het opnieuw vrij zonnig moeten worden. Het blijft waarschijnlijk droog en zeer zacht met maxima van 13 tot 17 graden. In de Kempen is lokaal een 18 graden niet uitgesloten.

Woensdag wordt het erg zonnig en bijzonder zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 13 of 14 graden in de Hoge Venen tot 18 of zelfs 19 graden in Vlaanderen. Ook donderdag is het nog vaak zonnig en droog. Het is nog zeer zacht met maxima rond 16 graden in het centrum. Vrijdag verwachten we meer wolkenvelden en vergroot de kans op wat regen. Het wordt nog zo’n 13 à 14 graden in het centrum.