De coronacijfers blijven licht dalen. Dat blijkt zaterdag uit het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames vanwege covid-19 per dag daalde de voorbije zeven dagen tot 119, een daling van 4 procent. Ook het gemiddelde aantal nieuw geregistreerde besmettingen in de periode van 10 tot 16 februari daalde, met 5 procent, tot 1.886,4.

Het gemiddelde aantal overlijdens bedroeg in de jongste zeven dagen waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, van 10 tot 16 februari, nog 39 per dag. Dat is ook een daling van 5 procent tegenover een week eerder. Het totale aantal overlijdens dat toegeschreven wordt aan covid-19 ligt nu op 21.859.

Het minder goede nieuws is dat in diezelfde periode ook het aantal tests daalde, maar sterker, met 17 procent, tot ruim 41.000 per dag. Het gevolg is dat de positiviteitsratio, het percentage van alle tests dat een positief resultaat levert, weer lichtjes verder stijgt, tot 5,4 procent (+0,4 procent). Dat duidt op een iets hogere circulatie.

In de ziekenhuizen liggen momenteel 1.606 patiënten met covid-19 (+1 procent). Op intensieve zorg liggen er 313 covid-patiënten (+1 procent). Het reproductiegetal bedraagt op dit moment 0,98. Zolang dat getal onder de 1 blijft neemt de pandemie aan kracht af. Het fragiele evenwicht waar viroloog Steven Van Gucht gisteren over sprak, blijft dus.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.