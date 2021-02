KV Mechelen en AA Gent vergeten kansen af te maken en blijven steken op gelijkspel

De vrijdagavondwedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent heeft geen winnaar opgeleverd. 1-1 werd het in een nochtans erg kansrijke wedstrijd. Roman Yaremchuk bracht de bezoekers na tien minuten voetballen op voorsprong. Zes minuten later al zorgde Nikola Storm voor de gelijkmaker.

In een heel onderhoudende eerste helft voetbalden beide teams een karrenvracht aan doelkansen bij elkaar. Uiteindelijk stond het halfweg ‘maar’ 1-1. Na de pauze zakte het tempo en bleven de mogelijkheden wat uit. Gent ging nog het meest op zoek naar de levensbelangrijke zege maar de thuisploeg bleef loeren op de tegenaanval. Zelfs super-sub Odjidja kon het tij niet meer keren en zo lijdt Gent duur puntenverlies.

Weinig verrassingen bij KV Mechelen. De recente hoogconjunctuur – Malinwa pakte voor aanvang van deze thuiswedstrijd tegen Gent immers een knappe 25 op 30 – gaf het team van Wouter Vrancken dan ook een flinke mentale boost. Walsh kwam zoals aangekondigd in de plaats van Kaboré aan de aftrap, Defour begon dan wel weer verrassend op de bank ten voordele van Vanlerberghe.

Bij de bezoekers kon Hein Vanhaezebrouck opnieuw beschikken over Dorsch – terug na schorsing - Owusu verhuisde hierdoor naar de bank. Bezus ontbrak verrassend in de wedstrijdkern, waardoor Tissoudali aan de aftrap verscheen. Op links kreeg Nurio de voorkeur op Mohammadi. Bolat raakte tijdens de opwarming geblesseerd aan een vinger maar kon uiteindelijk toch gewoon starten.

Gent begon furieus aan de partij en nadat Tissoudali eerst nog op Thoelen besloot, gaf de Nederlandse dribbelaar even later perfect af tot bij Yaremchuk. De laatste weken laat de Oekraïense spits zo’n kans niet liggen en zo bezorgde hij de Buffalo’s een droomstart (0-1). Maar Malinwa sloeg meteen terug: Nurio liet zich verrassen door een bedrijvige Walsh en deze bediende netjes Storm die de stand opnieuw in evenwicht bracht (1-1).

Beide teams kozen onverminderd voor het offensief. Storm kraaide regelmatig van de pret op links waar hij heel wat ruimte genoot maar de pijlsnelle winger besloot oog in oog met Bolat in het zijnet, terwijl aan de overkant het vizier van Niangbo nog niet perfect bleek afgesteld: de Ivoriaan nam enkele Thoelen onder vuur maar de ex-doelman van Gent pakte telkens probleemloos. En als Thoelen echt kansloos leek, vergat Niangbo warempel de bal binnen te duwen.

Gent was duidelijk naar Mechelen afgezakt met het devies dat enkel een overwinning volstond om in de race te blijven voor Play-off 2 maar zowel in de opbouw als achterin lieten de Buffalo’s iets te vaak steekjes vallen. Vooral Nurio liet zich andermaal in negatieve zin opmerken. De Gentse recordtransfer blijft op zoek naar zijn normale niveau. Hierdoor ontsnapte Mechelen aan grotere averij, daarbij kon het op een attente Thoelen rekenen waardoor er bij een 1-1 stand werd gerust.

Meer balbezit voor Gent

Geen personele wijzigingen aan de rust en ook het spelbeeld bleef onveranderd aangenaam om te volgen. Gent eiste wel iets nadrukkelijker het balbezit op maar Thoelen stond telkens goed pal: vooral bij een lage schuiver van Dorsch moest hij echt vol aan de bak. De beste redding kwam zelfs op het conto van Bolat die een knal van Vanlerberghe fraai over zijn doel duwde.

En vervolgens gooide Vanhaezebrouck ook nog eens Odjidja in de strijd. Hij kwam de bleke Niangbo aflossen die andermaal niet kon overtuigen. Bij Malinwa bracht Vrancken als tegenzet Druijf en Vrancken tussen de lijnen. Zij vervingen De Camargo en Hairemans. Ondertussen was het tempo van de match beduidend gezakt en ook de doelkansen werden net wat schaarser. Bij een scherpe counter kwam nog maar eens Storm in beeld maar opnieuw besloot hij in het zijnet.

De Gouden Gentse driehoek van de voorbije week deed in het slotkwartier nog verwoede pogingen om de lokale defensie te ontgrendelen maar de Buffalo’s moesten ook op hun hoede blijven. Zo zoefde een schot van Mrabti voorlangs. Vranck kopte even later eveneens niet eens zo ver naast. Gent dat slechts tweemaal wisselde, zocht heel nadrukkelijk Odjidja maar de Gentenaar zat niet zo lekker in de match en kon het puntenverlies evenmin voorkomen.

Gent haakt voorlopig weer even af in de race naar Play-off 2: afwachten of Mechelen haar concurrent definitief wist af te schudden.