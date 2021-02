Kim Kardashian vraagt scheiding van Kanye West aan

Mediafiguur Kim Kardashian en rapper Kanye West gaan na 7 jaar scheiden. Dat meldt persagentschap Reuters, op basis van een woordvoerder van de rechtbank van Los Angeles. Een verklaring van het koppel is er nog niet.

West en Kardashian huwden in 2014 en hebben samen vier kinderen. Volgens Amerikaanse media, onder andere showbizsite TMZ en het blad Variety, zou het koppel in goede verstandhouding uiteengaan, en heeft Kardashian het hoederecht voor de kinderen aangevraagd.

Er waren al langer geruchten over een nakende split van het showbizkoppel. West was vorig jaar presidentskandidaat, en na een tumultueuze eerste campagnebijeenkomst sprak hij zich uit over de privéproblemen van het koppel. Zo verstuurde hij een stroom tweets waarin hij aangaf dat hij al langer probeert te scheiden van Kardashian, en dat haar familie probeert om hem te laten opnemen in een psychiatrische instelling.

Eind juli sprak Kardashian zich voor het eerst uit over de bipolaire stoornis van haar echtgenoot. Ze vroeg toen om ‘empathie en mededogen’ voor hem. Hij zou soms dingen zeggen die hij niet zo bedoelde, luidde haar uitleg. Sindsdien woonde het koppel echter grotendeels al gescheiden: West verblijft vooral in Wyoming, terwijl Kardashian in de gezinswoning in Los Angeles blijft.

Voor Kardashian gaat het om haar derde scheiding: eerder was ze al getrouwd met basketballer Kris Humphries, en producer Damon Thomas. Die huwelijken eindigden respectievelijk in 2010 en 2003. West was nooit eerder getrouwd.