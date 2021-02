Bitcoin rondt de kaap van 1.000 miljard dollar

De ­totale marktwaarde van alle bitcoins is voor het eerst gestegen tot meer dan 1 biljoen dollar.

De bitcoinhype blijft grenzen verleggen. Vrijdag is de ­totale marktwaarde van alle bitcoins voor het eerst gestegen tot meer dan 1 biljoen dollar, ofwel 1.000 miljard dollar (zo’n 828 miljard euro). Ter vergelijking: een marktwaarde van 1.000 miljard dollar is meer dan die van de meeste aandelen. Tesla, bijvoorbeeld, is ‘slechts’ 700 miljard dollar waard, Apple daarentegen 2.000 miljard.

De bitcoin is al langere tijd bezig aan een spectaculaire opmars waarbij de records zich opstapelen. Eerder deze week overschreed de koers van de cryptomunt voor het eerst de drempel van 50.000 dollar. Vrijdag was die waarde al opgelopen tot 54.000 dollar. Sinds begin dit jaar is de marktwaarde van alle bitcoins samen al met ruim 415 miljard dollar toegenomen.

Ook andere cryptomunten zoals de ether bereiken recordniveaus, geholpen door de toenemende interesse van grote bedrijven en professionele beleggers in digitale valuta. Eerder deze maand maakte Tesla bekend dat het voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins had gekocht. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s zou de virtuele munt ook aanvaarden als betaalmiddel. Topman Elon Musk is een bekende aanhanger van cryptomunten en zijn uitlatingen op Twitter sturen de koers geregeld de hoogte in (DS 9 februari).

Zeepbel

De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen maar een paar cent waard. Eind 2017 bereikte ‘s werelds meest bekende cryptomunt al eens een piek van bijna 20.000 dollar. Maar toen spatte de ‘cryptobubbel’ uiteen en verloren de munten snel aan waarde. Begin vorig jaar stond de koers op 10.000 dollar, terwijl die nu ruimschoots is vervijfvoudigd. Analisten blijven waarschuwen voor een nieuwe zeepbel.