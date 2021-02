Dief van bestelwagen aangehouden dankzij track & trace

In het Oost-Vlaamse Gavere heeft de politie donderdag een bestelwagen klemgereden die in Gent gestolen was. Het voertuig van een pakjesdienst werd gelokaliseerd via het “track & trace”-systeem en werd achtervolgd door verschillende politiewagens.

Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. Een onderaannemer van bpost liet donderdag weten dat de witte bestelwagen waarmee hij pakjes vervoerde, gestolen was in de buurt van het Universitair Ziekenhuis. ‘Een onbekende was er met de bestelwagen vandoor gegaan. Dankzij het track & trace-systeem kon de bestelwagen gelokaliseerd en gevolgd worden.’

Het gestolen voertuig reed eerst via de E17 richting Destelbergen en keerde dan terug richting Merelbeke, waar het de E40 opreed richting kust. Aan de verkeerswisselaar nam de bestuurder de E17 richting Kortrijk. “Er ontstond een achtervolging waarbij meerdere politievoertuigen betrokken waren. De achtervolging ging verder via de E17 waar de bestuurder de afrit De Pinte nam, en vervolgens via de N60 richting Oudenaarde. De bestuurder van de gestolen bestelwagen vertoonde tijdens zijn vlucht uiterst verkeersonveilig gedrag waarbij onder meer werkmannen, fietsers en tegemoetkomend verkeer ternauwernood een aanrijding konden vermijden”, aldus het parket.

De bestelwagen kon uiteindelijk door de politie van de zone Schelde-Leie klemgereden worden in de Molenstraat in Gavere. De bestuurder, een 39-jarige man met de Iraanse nationaliteit met verblijfplaats in Gent, werd opgepakt. De man wordt vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij stal vorig jaar ook al een bestelwagen van een Gents restaurant