2.000 gelukkigen krijgen per ongeluk vervroegd hun vaccin

Ongeveer 2.000 mensen, onder wie 600 Vlamingen, kregen per ongeluk een uitnodiging om zich te laten vaccineren. ‘Hen afbellen, zou niet efficiënt zijn.’

Zo’n 2.000 mensen kregen door een fout in het selectiesysteem ten onrechte een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Dat meldde VTM nieuws en de federale taskforce en het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben het nieuws bevestigd.

Omdat de vaccinatiecentra in Brussel en Vlaanderen de eerstelijnszorgverleners zo snel mogelijk wilden vaccineren, nodigden ze hen waar mogelijk uit per sms en e-mail, omdat dat sneller gaat dan per brief. Maar lang niet alle gsm-nummers of e-mailadressen van zorgverleners zitten in het systeem, waardoor het IT-systeem automatisch de volgende mensen op de lijst begon te selecteren. Aangezien het om het AstraZeneca-vaccin ging, waren de 55-jarigen en jonger aan de beurt. De uitnodigingen werden snel stopgezet, maar de gelukkigen die er toch al een hadden ontvangen, zullen het vaccin toch krijgen. ‘Die 600 mensen afbellen, zou niet efficiënt zijn. De komende maanden moeten we hen toch opnieuw aanschrijven’, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘De impact op de vaccinatie van de zorgverleners is ook verwaarloosbaar, aangezien we nog grote leveringen verwachten.’

Ook de Brusselaars die een uitnodiging ontvingen, krijgen vervroegd hun vaccin. Alleen de Vlamingen die zich in een Brussels vaccinatiecentrum moesten melden, worden geannuleerd, om misverstanden te vermijden.

Prioriteiten loslaten?

In afwachting van een nieuw advies wordt het AstraZeneca-vaccin voorlopig niet gebruikt voor onder meer de 65-plussers. ‘Het zou kunnen dat we daardoor straks de prioriteiten wat moeten loslaten en al sneller -55-jarigen moeten vaccineren. Want het kan niet de bedoeling zijn dat er vaccins blijven liggen’, zegt Moonens.

Maar voorlopig betreurt de federale taskforce de ‘vermenging van vaccinatiegroepen’. In het ICT-systeem wordt nu een extra waarschuwing ingebouwd en er komt bijkomende vorming voor het gebruik van het systeem ‘in overeenstemming met de vaccinatieprioriteiten’.