Met het overlijden van Leopold Lippens verdwijnt een burgervader die zo goed was in politiek dat hij er het lak aan had. Hij zei zijn gedacht, zonder voorbehoud.

Graaf Leopold Lippens (79) was een staatsman en Knokke-Heist was zijn republiek. De vlaggen hangen er nu halfstok. Meer dan veertig jaar is hij er burgemeester geweest, zijn plan was om nog minstens twee ...