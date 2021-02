Europa was Britten voor met vaccindeal

Het farmabedrijf AstraZeneca lijkt nogal kort door de bocht te zijn gegaan toen het enkele weken geleden de snellere levering van coronavaccins aan het Verenigd Koninkrijk rechtvaardigde door erop te wijzen dat de overeenkomst met de Britse overheid vroeger was gesloten dan die met de Europese Unie.

Volgens de zender CNN, die het Britse contract kon inkijken, dateert de overeenkomst van AstraZeneca met het Verenigd Koninkrijk van een dag na het akkoord met de Europese Commissie.

Bovendien lijken de twee overeenkomsten inhoudelijk zeer sterk op elkaar. Zo is in beide contracten de clausule opgenomen dat het Britse farmaconcern zich engageert om ‘naar best vermogen’ te leveren. AstraZeneca pareerde eind januari de kritiek van de Europese Commissie dat het zijn leveringsbeloften niet nakwam door te stellen dat de overeenkomst geen harde leveringsafspraak bevatte. Nu blijkt dat het bedrijf ook tegenover de Britse overheid zo’n voorbehoud heeft gemaakt.

De ongelijke bevoorrading van Groot-Brittannië en de EU veroorzaakte de voorbije weken de eerste zware rel tussen de twee na de Brexit. Tegelijk moest de Europese Commissie zich verweren tegen de kritiek dat ze slecht onderhandeld had met AstraZeneca.