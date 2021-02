Biden: Strijd tussen democratie en autoritarisme ‘op cruciaal punt’

De Amerikaanse president Joe Biden zegt in een toespraak over buitenlands beleid dat de strijd tussen democratie en autoritarisme een ‘cruciaal moment’ heeft bereikt.

‘Op te veel plaatsen, ook in Europa en de Verenigde Staten, wordt de vooruitgang van de democratie aangevallen’, zegt de president in een toespraak die is uitgezonden tijdens de Veiligheidsconferentie van München zeggen. Het Witte Huis gaf vooraf fragmenten uit de toespraak vrij.

‘We bevinden ons midden in een fundamenteel debat over de toekomstige richting van de wereld. Tussen zij die aanvoeren dat - gezien alle uitdagingen waar we voor staan, van de vierde industriële revolutie tot een wereldwijde pandemie - autocratie de beste weg vooruit is en diegenen die begrijpen dat democratie essentieel is om deze uitdagingen aan te gaan’, verklaart Biden.

‘Historici zullen deze periode bestuderen en erover schrijven. Het is een buigpunt. En ik ben er volkomen van overtuigd dat de democratie het moet halen’, aldus de president.

Joe Biden heeft de ‘terugkeer’ van de VS op het internationale toneel beloofd, een breuk met het beleid van zijn voorganger Donald Trump. Onder meer om de trans-Atlantische relaties te herstellen, neemt hij vrijdag met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron deel aan de Veiligheidsconferentie van München, een jaarlijkse ontmoeting tussen staatshoofden, diplomaten en veiligheidsspecialisten.