Ook videovergaderingen van wereldleiders verlopen niet altijd even vlot. Bij de start van de virtuele G7-top onderbrak Angela Merkel onbedoeld de openingsspeech van Boris Johnson.

Bij de start van elke videomeeting is het altijd even nagaan of iedereen kan volgen, en vaak is iemand ook wat later. In dit geval was dat de Franse president Emmanuel Macron.

‘Kunnen we beginnen?’, begon de Britse premier Boris Johnson. ‘Kan iedereen mij horen? Wuif als je mij kunt horen. Emmanuel is ook opgedoken.’

Toen de Britse premier de vergadering begon, onderbrak een Duitse stem hem plots. ‘Kun je ons horen, Angela?’, reageerde Johnson. ‘Ik denk dat je moet muten.’

Ook de Amerikaanse president Joe Biden en de nieuwe Italiaanse premier Mario Draghi volgden de meeting. De Britse premier grapte dat Biden zijn slogan ‘build back better’ had gestolen, hoewel hij toegaf dat hij hem waarschijnlijk zelf ergens had gestolen.

De G7 omvatten de VS, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Canada en Japan. Momenteel is het Verenigd Koninkrijk voorzitter. In juni wil Johnson een fysieke bijeenkomst houden.