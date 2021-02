Wit-Rusland geeft verantwoordelijkheid voor dood van betoger toe

Zes maanden na het begin van de betogingen tegen de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko hebben de autoriteiten de schuld voor de dood van een betoger toegegeven. Toch houdt de overheid vol dat de veiligheidstroepen correct hebben gehandeld.

Door tragische omstandigheden raakte iemand zwaarder gewond. Dit leidde tot de dood van de man, zo meldde het staatspersbureau Belta vrijdag op gezag van Ivan Noskevitsj, het hoofd van de recherche. De 34-jarige betoger was de eerste dode bij de protesten.

Maar volgens de autoriteiten had de man op 10 augustus 2020 de politie geprovoceerd, en was hij sterk onder invloed van alcohol. De veiligheidstroepen hadden vanop ruime afstand niet-dodelijke wapens gebruikt en correct gehandeld. Er wordt dan ook geen verder onderzoek gedaan.

Volgens eerdere mediaberichten had de politie intern gezegd dat de man door rubberkogels gedood was. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei aanvankelijk dat hij met een ontplofbaar tuig wou gooien en bij de explosie ervan om het leven kwam.

Aanhoudend protest

De presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020 in Wit-Rusland, die als grotendeels vervalst gelden, lokten massale betogingen uit met meer dan 30.000 arrestaties, honderden gewonden en verscheidene doden. De Europese Unie erkent Loekasjenko, die sinds 26 jaar aan de macht is, niet langer als president van het land. Laatst kwam het nog tot sporadische manifestaties, vooral in de grote steden.