Politiek neemt afscheid van Leopold Lippens: ‘Zo worden er geen meer gemaakt’

Verschillende politici reageren vrijdag op het overlijden van Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke-Heist. Ook over de partijgrenzen heen krijgt hij lof.

Lippens overleed vrijdagmorgen op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. Hij was 42 jaar lang de burgemeester van Knokke-Heist.

CD&V-voorzitter Joachim Coens dankt Lippens voor de ‘altijd fijne samenwerking’. Coens werkte als burgemeester van buurgemeente Damme nauw samen met Lippens, onder meer in het politiecollege van Damme-Knokke-Heist. ‘Visionair en totaal toegewijd aan zijn gemeente’, zegt Coens nog. ‘Veel sterkte aan de familie en de inwoners.’

Het was altijd een fijne samenwerking met collega @LeopoldLippens van buurgemeente en samen politiecollege Damme-Knokke-Heist. Visionair en totaal toegewijd aan zijn gemeente. Veel sterkte aan de familie en de inwoners. Dank je wel burgemeester Leopold Lippens. — Joachim Coens (@joachimcoens) February 19, 2021

In een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen zegt gouverneur Carl Decaluwé dat Lippens ‘een figuur was zoals er geen meer gemaakt worden’. Hij meent dat het voor zijn opvolger ‘bijzonder grote schoenen om te vullen’ worden. De gouverneur wijst er ook op dat hij een van de weinige burgemeesters was met nationale én internationale bekendheid. ‘Nog niet zo lang geleden had hij in Ierland een ontmoeting met Donald Trump.’

Ook Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) haalt herinneringen op aan de flamboyante graaf Lippens. ‘Samen zoveel mooie momenten gedeeld. Samen zoveel gerealiseerd voor zijn geliefde gemeente Knokke-Heist. Een woord was een woord. Mijn medeleven aan familie en vrienden’, zegt ze. Vlaams minister voor onder meer Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) noemt Lippens dan weer een ‘monument en rots in de Knokse branding’.

Afscheid van Leopold Lippens. Samen zoveel mooie momenten gedeeld. Samen zoveel gerealiseerd voor zijn geliefde @GemKnokkeHeist.

Een woord was een woord.

Mijn medeleven aan familie & vrienden. pic.twitter.com/WzggXXLJ7Z — Hilde Crevits (@crevits) February 19, 2021

Ook van buiten zijn eigen partij komen lofbetuigingen binnen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) spreekt op Twitter van een ‘bijzonder, gedreven man’. ‘Diep medeleven met familie en vrienden van Leopold Lippens’. Cathy Coudyser, Vlaams Parlementslid voor N-VA uit Knokke roemt Lippens als ‘een man met visie en daadkracht’. ‘We delen in het verdriet en leven mee met de familie en met alle Knokke-Heistenaren die vandaag, na 42 jaar, hun “burgemeester” verliezen’.

We nemen vandaag afscheid van een bijzonder, gedreven man. Diep medeleven met familie en vrienden van Leopold Lippens. — Jan Jambon (@JanJambon) February 19, 2021

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft het over een ‘bekend gezicht van de kuststreek’, dat ‘ons verlaat’. ‘Veel sterkte aan de familie en naasten.’ Zijn Franstalige collega Georges-Louis Bouchez drukt ook zijn medeleven uit. ‘Medeleven aan de familie en vrienden van de man die zijn gemeente Knokke op buitengewone wijze heeft uitgebouwd en op de kaart heeft gezet. Het hart op de tong, een romanticus. Een zekere incarnatie van België ook’, zegt de MR-voorzitter.

‘Onze politiek verliest vandaag een legende’, zegt federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Sinds 1979 burgervader van Knokke-Heist. Een bijzondere burgemeester. Dicht bij zijn inwoners. Met vaak een gedurfde visie. Rust zacht, Leopold. Veel sterkte aan de familie, de Knokke-Heistenaars en de vele mensen die hem goed kenden.’