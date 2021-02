Twee van de machtigste voetbalmakelaars in België kregen de voorbije jaren de sleutels van RSC Anderlecht in handen: Mogi Bayat en Christophe Henrotay. Dat blijkt uit niet eerder onderzochte Football Leaks-documenten, die ons toelieten om hun werkwijze van binnenuit te reconstrueren. Ook het gerecht verdenkt de twee van allerhande malversaties. Het onderzoek loopt. In bovenstaande video vertelt onze journalist Nico Tanghe waarover het precies gaat.