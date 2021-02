‘Rambo van Zwarte Woud’ krijgt drie jaar cel

De 32-jarige Yves Rausch, alias ‘de Rambo van het Zwarte Woud’, is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar.

Rausch baarde opzien toen hij in juli in het woud bij Offenburg vier agenten met een pistool bedreigde en hun dienstwapens afpakte voor hij de benen nam. Het incident leidde tot een klopjacht van zes dagen in het Zwarte Woud waarbij honderden politieagenten speurden met behulp van honden, helikopters en drones.

Foto: EPA-EFE

De klopjacht riep in tal van media herinneringen op aan de Amerikaanse film Rambo: First Blood (1982). Rausch had al een strafblad toen de plaatselijke politie hem ging zoeken in een soort tuinhuisje aan de rand van het bos in Oppenau. Hij zou daar illegaal verblijven nadat hij uit zijn woning in Oppenau was gezet. Rausch overmeesterde echter de agenten van wie er een gewond raakte. Daarna verdween hij zwaarbewapend het woud in, waar hij goed thuis was. Uiteindelijk werd hij in een gebouw nabij Oppenau gevat.

De aanklagers hadden 3 jaar en 9 maanden gevangenisstraf geëist wegens gijzeling en verboden wapenbezit. Volgens zijn advocaat is hij verminderd toerekeningsvatbaar en was er geen sprake van een serieuze gijzelingssituatie. De man zou een voorwaardelijke celstraf moeten krijgen, betoogde de verdediging.