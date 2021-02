Twee vrouwen verkleden zich als ouderen om vaccin te krijgen

Twee vrouwen uit de Amerikaanse staat Florida, van 34 en 44 jaar, hebben zich verkleed als oudere vrouwen om zo een coronavaccin te krijgen. De eerste keer slaagden ze nog in hun opzet, maar toen ze langsgingen voor hun tweede spuitje, vielen ze door de mand.

Momenteel worden in Florida vaccins toegediend aan mensen ouder dan 65, aan zorgmedewerkers en aan mensen die in een zorginstelling wonen. Dertigers en veertigers moeten vooralsnog dus nog even wachten.

Maar het geduld van twee vrouwen was kennelijk op. Ze besloten zich te verkleden als oma’s in de hoop zo sneller beschermd te zijn tegen het coronavirus. Vermomd met een muts, handschoenen en een bril meldden ze zich onlangs aan bij een vaccinatiecentrum in Orange County.

Met succes, want beide vrouwen kregen een eerste dosis van het vaccin toegediend. Toen ze enkele weken later - met dezelfde vermomming - terugkeerden voor een tweede prik, vielen ze door de mand. Toen ze zich moesten legitimeren, werd duidelijk dat ze gelogen hadden over hun leeftijd.

‘Ik weet echt niet hoe ze er de eerste keer mee zijn weggekomen’, aldus de lokale gezondheidsfunctionaris Raul Pino. ‘Maar mensen die liegen over hun identiteit om een inenting te krijgen, het gebeurt waarschijnlijk meer dan we vermoeden. Het vaccin is momenteel het meest gewilde product dat er te verkrijgen is.’

De vrouwen kwamen ervan af met een waarschuwing, de beveiliging van het vaccinatiecentrum werd intussen opgedreven.