De staat Texas gold tot voor kort als een voorbeeld in de Belgische discussie over de stroombevoorrading. Daar zal nu wel een eind aan komen.

Miljoenen Texanen zitten of zaten de voorbije dagen in de vrieskou. Een sneeuwstorm, met een record aan sneeuwval en de laagste temperaturen in dertig jaar, leidde tot een perfecte storm, ook in het elektriciteitssysteem ...