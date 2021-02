Nafi Thiam test positief op coronavirus en moet BK indoor laten schieten

Slecht nieuws voor Nafi Thiam. De olympisch kampioene heeft een positieve coronatest afgelegd en moet dus in quarantaine. Daardoor mist Thiam sowieso het BK indoor, waar ze zou deelnemen aan het verspringen. Dat gaat nu zaterdag door in Louvain-La-Neuve.

In oktober testte Roger Lespagnard, de coach van Thiam, al positief op corona. Toen bleef de zevenkampster zelf nog buiten schot. Thiam, die gelukkig geen symptomen vertoont, brak tot nu toe nog geen potten dit seizoen.

In haar beste discipline van de zevenkamp, het hoogspringen, ging ze in het Franse Val-de-Reuil over 1,86m. Drie pogingen over 1,90m mislukten. Thiams persoonlijke record – toen ze naar haar topvorm groeide – bedraagt 2,01m.

‘Ik had nog niet gesprongen met een lange aanloop, dit was een eerste training maar dan in een competitie. Ik weet dat ik fysiek in vorm ben. Maar ik moest nog veel zoeken en wijzigen. Op technisch vlak ben ik er nog niet. Dat bleek ook vorig weekend’, zei ze toen.

Het weekend daarvoor had ze op 60m horden haar eerste competitiewedstrijd sinds maart vorig jaar achter de rug. Komend weekend wilde ze deelnemen aan het BK in het verspringen.

‘Ook op het verspringen ben ik er technisch nog niet maar net daarom doe ik mee. Pas na mijn competities zal ik een beslissing nemen of ik wel of niet naar het EK indoor in Torun (5-7 maart, red.) ga. Op dit moment zeg ik niet neen en niet ja.’

Laatste kans op EK-selectie

Zaterdag vindt met het BK atletiek in zaal voor de allereerste keer een wedstrijd plaats in de nieuwe atletiekhal in Louvain-la-Neuve. Het gaat om een coronaveilig mini-BK met een extreem beperkt deelnemersveld, en het is meteen ook de laatste kans om selecties af te dwingen voor het EK indoor in Torun. Nafi Thiam is er dus niet bij na een positieve coronatest.

Vooral op de 400 meter wordt er nog gejaagd op EK-selecties. Enkele atleten proberen zich individueel te selecteren, anderen hopen om in de aflossingsploeg terecht te komen. De EK-limiet bij de vrouwen bedraagt 52.73, Cynthia Bolingo is met 52.75 voorlopig de snelste landgenote. Andere kandidaten zijn Camille Laus, Margo Van Puyvelde, Hanne Maudens, Liefde Schoemaker en Paulien Couckuyt. Er mogen vier atleten en één reserve mee naar Polen, maar dan moeten de Belgian Cheetahs zich wel eerst plaatsen. De selectie gebeurt op basis van de som van de individuele tijden en momenteel bezet België het zesde en laatste plaatsje, maar Ierland en Italië zitten de Cheetahs op de hielen.

Bij de mannen mikt Dylan Borlée op de EK-limiet van 46.60, maar hij staat ook onder druk omdat hij uit de aflossingsploeg dreigt te vallen. Momenteel heeft hij met 47.38 pas de vierde Belgische tijd, en als Kevin en Jonathan Borlée nog over hem heen springen in de pikorde op basis van hun prestaties uit het verleden, valt broer Dylan uit het vijftal van de Belgian Tornados. Alexander Doom, Cristian Iguacel en Jonathan Sacoor, die nog in de Verenigde Staten verblijft en niet aan het BK deelneemt, zijn voorlopig sneller dan Dylan Borlée.

Op de 60 meter horden hoopt Eline Berings op de EK-limiet van 8.10. Ze liep dit seizoen al 8.16. Op de 800 meter kwamen Renée Eykens en Mirte Fannes de voorbije weken al in de buurt van de gevraagde 2:03.22, ze wagen zich zaterdag aan hun laatste kans.