Burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens overleden

Graaf Leopold Lippens, de bekende burgemeester van kustgemeente Knokke-Heist, is op 79-jarige leeftijd overleden, zo werd aan onze redactie bevestigd. Lippens overleed aan de gevolgen van leukemie.

Er was vrijdagochtend een digitaal schepencollege aan de gang in Knokke-Heist. Burgemeester Lippens nam daar niet aan deel. Hij had maandag al aan zijn eerste schepen Piet De Groote laten weten dat het erg slecht met hem ging en dat De Groote al zijn verantwoordelijkheden moest overnemen. Het was de eerste keer dat Lippens als burgemeester zijn verantwoordelijkheden uit handen gaf.

Lippens had zich ook al enkele maanden niet meer in het openbaar laten zien. Eind vorig jaar raakte bekend dat de kustburgemeester aan leukemie, een vorm van bloedkanker, leed. De voorbije weken en maanden werd hij meermaals behandeld in het UZ Leuven.

Hoewel hij erg ziek was, volgde hij ook de laatste maanden nog alle belangrijke vergaderingen en beslissingen in zijn Knokke-Heist op. ‘Dat hij stierf tijdens het schepencollege, is best wel symbolisch. Maar het ging écht niet goed met hem de voorbije weken. Daarom is zijn overlijden geen verrassing’, laat een schepen weten.

Piet De Groote wordt nu waarnemend burgemeester van Knokke-Heist. Hij wenste nog geen interviews te geven.

Lippens vierde in 2019 nog zijn veertigjarig jubileum als burgemeester van Knokke-Heist, een functie die zijn vader Léon voor hem had uitgeoefend. ‘Ik amuseer me: dat is mijn geheim’, zei Lippens toen. Hij was nog altijd razend populair bij de inwoners van de kustgemeente. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haalde zijn partij (Gemeentebelangen) ruim 70 procent van de stemmen. Hij haalde zelf 7.420 voorkeurstemmen, ofwel 45 procent van alle stemmen op zijn lijst en een derde van alle inwoners.

Lippens voor zijn stadhuis. Foto: Foto Kurt

Lippens, telg uit een bekend Belgisch adellijk geslacht, stapte in 1970 de politiek als schepen van Openbare Werken. Toen Emmanuel Desutter in 1979 volksvertegenwoordiger werd, liet hij de sjerp over aan Lippens. Die beoefende de functie geheel op zijn eigen wijze, met een vanzelf­sprekendheid die zowel bewondering als afschuw opriep. Lippens werd vaak in één adem genoemd met zijn badstad, zijn familiegeschiedenis is dan ook verweven met die van Knokke-Heist.

Te beginnen met Philippe-François Lippens, zijn verre voorvader die eind 18de eeuw de lokale schorren moest inspecteren en daarna stukken grond verwierf. Zijn nazaten bouwden Le Zoute-Knocke-sur-Mer mee uit tot een chique badplaats, sinds 1908 onder de paraplu van de Compagnie Het Zoute. Als projectontwikkelaar verkavelde die Het Zoute tot wat het nu is: een elitaire wijk voor witgeverfde villa’s met ruim bemeten tuinen rond een golf­terrein. Het was ruimtelijke ordening avant la lettre.

De link tussen zijn familie en de vastgoedontwikkelingen in de kustgemeente kwam hem ook meermaals op kritiek te staan. Het parket onderzocht zelf mogelijke belangenvermenging, maar de zaak werd eind vorig jaar geseponeerd.