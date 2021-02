Op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum vrijdag besteedde viroloog Steven Van Gucht veel tijd aan het vaccin van producent AstraZeneca. ‘Dit is een goed vaccin, net als die van Pfizer en Moderna.’

Een belangrijk doel van de vaccinatiestrategie is mensen in leven en uit de ziekenhuizen houden, benadrukt viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de persconferentie van het crisiscentrum. Een job waar ook het versmade AstraZeneca-vaccin uitermate goed voor geschikt is, argumenteert hij.

Waarom dan die ongerustheden rond het ‘minderwaardige’ AstraZeneca-vaccin? ‘Dat het een tweederangsvaccin zou zijn, wil ik ten stelligste ontkrachten. Er heerst verwarring rond de werkzaamheid van het vaccin door al te voorbarige communicatie’, aldus de viroloog, die de drie meest courante argumenten tegen het AstraZeneca-vaccin kadert of weerlegt.

1. ‘Lage’ werkzaamheid

Klinische studies hebben aangetoond dat een volledig vaccinatieschema, twee prikken met 12 weken tussen, een werkzaamheid van 82 procent heeft tegen alle vormen van covid, ook die met milde symptomen. Het AstraZeneca-vaccin beschermt zelfs 100 procent tegen klachten ernstig genoeg voor ziekenhuisopname en overlijden. ‘Dat zijn ontegensprekelijk goede resultaten. Dit is dus een goed vaccin, net zoals die Moderna en Pfizer’, zegt Van Gucht.

2. ‘Niet geschikt’ voor ouderen

Een nadeel van het vaccin is dat de werking niet aangetoond is bij oudere mensen. ‘Hier moeten we de resultaten van het Verenigd Koninkrijk afwachten. Op basis daarvan zal de Hoge Gezondheidsraad een nieuwe evaluatie doen. Recent stelde de Wereldgezondheidsorganisatie nog dat het vaccin geschikt is voor ouderen, en het Europese geneesmiddelagentschap keurde het goed voor alle leeftijden’, aldus de viroloog.

3. ‘Machteloos’ tegen de Zuid-Afrikaanse variant

Wat nog in het nadeel van AstraZeneca spreekt, is dat de Zuid-Afrikaanse variant na vaccinatie met AstraZeneca toch nog milde symptomen kan veroorzaken. ‘Er is echter geen indicatie dat het vaccin niet zou beschermen tegen ernstige klachten. Het vaccin voorkomt dat mensen in het ziekenhuis belanden. Dat is de bedoeling’, aldus Van Gucht.