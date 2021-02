Neckermann vraagt bescherming tegen schuldeisers en zoekt definitief naar een nieuwe overnemer om het Spaanse Wamos, dat zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen, te vervangen.

De reisorganisator, die nog steeds een 50-tal winkels openhoudt en zowat 150 personeelsleden tewerkstelt, wendt zo een nakend faillissement af en ambieert een doorstart met een nieuwe partner. Dat meldt de directie vrijdag.

Neckermann zit in een uitdagende financiële situatie nadat de Britse moederholding Thomas Cook eind 2019 op de fles ging. De Spaanse toerismereus Wamos nam het gros van de winkels over, maar door de coronacrisis kan die aandeelhouder zijn financiële verplichtingen niet langer nakomen. Een schijf van 1 miljoen euro kwam begin deze maand niet aan bij de Belgische directie, waarna speculaties over een faillissement op 22 februari gingen circuleren. Dat faillissement zou worden meegedeeld op een aangekondigde ondernemingsraad.

Maar zover komt het dus niet. Vrijdag vraagt de directie aan de ondernemingsrechtbank van Nijvel bescherming tegen schuldeisers om via de Wet Continuïteit Ondernemingen een overdracht onder gerechtelijk gezag op te starten. De voorbije dagen werd al duidelijk dat ceo Laurent Allardin aan het onderhandelen was met een derde speler: een lokaal private-equitybedrijf waarover vrijdag nog geen bijkomende details worden toegelicht.

‘Belgische reiziger hoeft zich geen zorgen te maken’

Een gerechtsmandataris zal het bedrijf nu begeleiden in een procedure die vier maanden kan duren. Gedurende die tijd is Neckermann beschermd tegen een faillissement. ‘De Belgische reiziger hoeft zich ondertussen geen zorgen te maken over de vouchers’, beklemtoont Neckermann vrijdag in een persbericht.

De toeristische speler verkoopt nog steeds reizen en blijft operationeel. Eerder deze week riep consumentenorganisatie Test-Aankoop nog op om vouchers voor niet-uitgevoerde reizen in te wisselen bij Neckermann. Het nieuws over de gerechtelijke procedure biedt perspectief op een nieuwe doorstart.

Maar dat zal - indien de gesprekken succesvol zijn - dus zonder Wamos zijn. ‘Van zodra de gerechtelijke procedure is afgerond, zal de nieuwe eigenaar de referentieaandeelhouder worden’, klinkt het nog.