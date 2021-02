Daniil Medvedev speelt finale Australian Open tegen Novak Djokovic

Novak Djokovic (ATP 1) kan zondag voor de 9de keer in zijn carrière de Australian Open winnen. Dan zal de Serviër wel moeten afrekenen met Daniil Medvedev (ATP 4). De Rus zette in zijn halve finale Stefanos Tsitsipas (ATP 6) opzij in drie sets: 6-4,6-2 en 7-5. In de kwartfinale had de Griek nog voor een stunt van formaat gezorgd door een 0-2 achterstand op te halen tegen Rafael Nadal.

De 25-jarige Medvedev veroverde nog geen grandslamtitel. Zijn beste resultaat in Melbourne tot dusver was een vierde ronde (achtste finale). Op de US Open speelde de Rus wel al een finale in 2019, maar die verloor hij tegen Nadal. Ook de 22-jarige Tsitsipas won nog geen grandslamtitel. In 2019 bereikte hij in Melbourne wel de halve finales, maar botste daarin op Nadal. De jonge Griek nam deze editie weerwraak door de Spanjaard in de kwartfinales naar huis te spelen.

Titelverdediger Djokovic won donderdag in de halve finale in drie sets van de Russische toernooiverrassing Aslan Karatsev (ATP 114). Na een uur en 53 minuten had hij de 6-3, 6-4 en 6-2 zege beet. De 33-jarige Djokovic won de Australian Open achtmaal eerder (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 en 2020). Hij kan zondag zijn achttiende grand slam winnen. Daarmee zou hij op twee stuks komen van recordhouders Roger Federer en Rafael Nadal.