Brits Hooggerechtshof beschouwt Uberchauffeurs als werknemers

Chauffeurs van taxidienst Uber kunnen worden beschouwd als werknemers en hebben dus ook recht op onder meer een minimumloon, betaald verlof en rustpauzes. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof vrijdag beslist. De uitspraak kan het economische model van Uber in het VK volledig overhoop gooien.

Vijfentwintig chauffeurs waren in 2016 naar de rechtbank gestapt tegen Uber. Het taxibedrijf verliest nu dus een vijf jaar durende strijd tegen zijn personeel. Uber was zelf naar het Hooggerechtshof gestapt nadat het in 2017 en 2018 rechtszaken verloor.

De rechters van het Hooggerechtshof beslisten unaniem dat ‘de arbeidstijd van Uberchauffeurs niet beperkt is tot de periodes waarin ze passagiers vervoeren’, aldus een van de rechters in een samenvatting van het arrest. ‘Ze bevat ook alle momenten waarop een chauffeur ingelogd is op de app en bereid is om ritten te accepteren.’

Uber heeft steeds beweerd dat de chauffeurs zelfstandigen zijn, die zelf hun uurroosters en werkplek kiezen, en soms op hetzelfde moment werken met verschillende apps.

De chauffeurs die de rechtszaak aanspannen kunnen zich nu tot de rechtbank wenden om een schadevergoeding te vragen. En ook de meer dan duizend andere gelijkaardige rechtszaken, die opgeschort werden tot de uitspraak van het Hooggerechtshof, kunnen voortgezet worden.

Bij ons heeft de Commissie Arbeidsrelaties van de FOD Sociale Zekerheid na een klacht van een Uber-chauffeur ook besloten dat die geen zelfstandige is. Die uitspraak heeft echter alleen betrekking op de chauffeur die een klacht indiende. Voor de andere Uber-chauffeurs verandert er niks.