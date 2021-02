Met een raketaanval op een Amerikaanse basis in Irak zet Teheran president Joe Biden indirect onder zware druk. Of dat werkt of net contraproductief is, moet blijken.

De korte versie van het verhaal is relatief eenvoudig. De VS sloten, samen met vijf grootmachten én de EU, onder president Barack Obama in 2015 een nucleair akkoord met Iran. Dat land zou geen kernwapens ...