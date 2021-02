Nog 325.000 huishoudens in Texas zonder elektriciteit, Witte Huis: ‘Extreme koude gevolg van klimaatverandering’

De Amerikaanse zuidelijke staat Texas gaat nog steeds gekreund onder zwaar winterweer. Gouverneur Greg Abott liet weten dat energiecentrales terug werken, maar 325.000 gezinnen hebben nog steeds geen elektriciteit. Intussen liet de regering-Biden weten dat het extreme weer een gevolg is van de klimaatverandering.

Dat de energiecentrales terug online zijn, is goed nieuw voor Texas. Woensdag zorgde het extreem koude weer er nog voor dat 2,7 miljoen huishoudens geen elektriciteit meer hadden. Donderdag zakte dat aantal naar 325.000. Plaatselijke politici waarschuwen dat het energienetwerk van de staat nog zeker voor een paar dagen fragiel zal zijn. Bovendien gaan de Texanen het weekend in met het extreem koude weer.

Another winter storm will affect a large area through Friday - from the Lower Mississippi Valley into the Mid Atlantic and Northeast. pic.twitter.com/GpVMtFo7U3 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 17, 2021

Verder hebben van de 29 miljoen Texanen meer dan 13 miljoen last van onderbrekingen in hun watervoorziening. ‘De lichten zijn misschien aan, maar we zijn nog niet helemaal uit het donker. Er zijn nog uitdagingen’, zei de plaatselijke rechter Linda Hidalgo donderdag tijdens een persconferentie. ‘Dit is nog niet gedaan.’

Het gebrek aan stroom maakt het ziekenhuizen, die al onder druk staan door de hoge coronacijfers, ook moeilijker om mensen te behandelen. In Texas worden dagelijks gemiddeld 5.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Verder zijn sommige geïsoleerde en kwetsbare gemeenschappen niet bereikbaar omdat de wegen te glad zijn.

Ook het vaccineren loopt vertraging op omdat vaccinatiesites zonder stroom kwamen te zitten.

Kritiek op energieverdeler en de gouverneur, maar vooral op Ted Cruz

Intussen klinkt de kritiek op de Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), de ngo die instaat voor de energieverdeling in de staat, luider en luider. Critici zeggen dat ERCOT zijn manier van werken al had moeten aanpassen in 2011 toen Texas gebukt ging onder een mindere koudegolf.

Ook op Abott, de Republikeinse gouverneur, is er veel kritiek voor zijn aanpak van de situatie. Hij insinueerde eerst dat de stroomuitvallen te wijten waren aan het gebruik van groene energie. Vanuit het Witte Huis klinkt het echter dat de koudegolf veroorzaakt wordt door de klimaatverandering. ‘De extreme weersomstandigheden die we deze week meemaken, tonen nogmaals aan dat klimaatverandering echt is en dat het nu gebeurt. We zijn er niet voldoende op voorbereid’, aldus Witte Huis-veiligheidsadviseur Liz Sherwood-Randall.

President Joe Biden heeft intussen samengezeten met Abott, die initieel Bidens overwinning niet erkende en zich verzet tegen zijn klimaatplan. Ze zijn overeengekomen dat de federale overheid zal blijven samenwerken met de Texaanse overheid om de noden van de bevolking tegemoet te komen.

Republikeins senator Ted Cruz is op dit moment waarschijnlijk de persoon die het meest onder vuur ligt. Cruz vloog, net op een moment dat zijn thuisstaat in een noodsituatie zit, naar Mexico met zijn gezin. Ook zijn woning zit zonder stroom en aangezien zijn kinderen niet naar school moeten, besloot hij met zijn gezin naar de badplaats Cancun te trekken. Hij is teruggekeerd na aanhoudende kritiek. De Democratische fractie in Texas dringt aan op het ontslag van Cruz. ‘Er sterven Texanen, en jij neemt het vliegtuig naar Cancun’, klinkt het. Er kwamen al zo’n 50 mensen om als gevolg van de vriestemperaturen.

Ook de zeeschildpadden lijden onder de temperaturen in Texas die tot -18 graden Celsius gaan deze week.