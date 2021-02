D-day voor avondklok in Nederland: zitting geopend in gerechtshof

Het gerechtshof heeft de zitting geopend waarin de avondklokzaak in beroep behandeld wordt. Tegelijk debatteert de Eerste Kamer over de avondklokspoedwet. Die moet de avondklok juridisch verankeren in de algemene coronawet.

Hoelang kan de avondklok in Nederland nog bestaan? De Nederlandse regering doet er vandaag alles aan om het voortbestaan te verzekeren. Het werkt daarvoor op twee sporen: een hoger beroep in de avondklokzaak en een verdere verankering in de spoedwet.

De zitting waarin de avondklokzaak in hoger beroep wordt behandeld is geopend. De rechters buigen zich over de uitspraak van een rechter in kort geding, die dinsdag oordeelde dat de avondklok onmiddellijk afgevoerd diende te worden. Het kabinet tekende daartegen beroep aan en wist via een spoedappèl af te dwingen dat de avondklok tot de uitspraak in hoger beroep behouden bleef.

In een ochtend- en middaggedeelte bepleiten de juristen van de Staat en de stichting Viruswaarheid, dat de avondklok aanvecht, hun zaak. De Staat moet kunnen aantonen dat de avondklok een ‘bijzonder spoedeisende’ maatregel is in de coronapandemie. Een uitspraak wordt vandaag nog verwacht.

Verankering in de spoedwet

Stel dat de uitspraak in hoger beroep standhoudt, dan wordt de avondklok geschrapt. Dat wil de Nederlandse regering natuurlijk voorkomen. Daarom werd woensdag een spoedwet naar de Kamer gestuurd, als juridisch alternatief. De Tweede Kamer heeft die donderdag goedgekeurd. De Eerste Kamer bespreekt die vandaag in een spoedzitting. De verwachting is dat die goedgekeurd zal worden.

De avondklok wordt op die manier ondergebracht onder de algemene coronawet. Die voorziet in de juridische grondslag voor vrijwel alle coronamaatregelen en werd speciaal gemaakt om het parlement expliciet vooraf inspraak te geven bij de grote vrijheidsbeperkingen die nodig zijn om de crisis te bestrijden. De Raad van State had al geadviseerd de avondklok op deze manier te regelen.

De toekomst van de avondklok is dus zo goed als zeker. Maar als de regering het hoger beroep verliest, is de imagoschade groot. Tijdens de politieke debatten wordt al duidelijk dat verschillende partijen steeds kritischer worden voor de ingrijpende maatregel.

En in België?

In ons land werd de avondklok al op 16 oktober -vrijwel moeiteloos- ingevoerd. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert wil het debat daarover de komende weken aanzwengelen. Daarmee trekt hij aan hetzelfde laken als zijn Franstalige tegenhangers van MR. ‘Ik kan het niet meer aan de burger uitleggen dat dit soort maatregelen genomen wordt in gesloten kring, zonder debat’, zei Alexia Bertrand, MR-fractieleider in het Brussels parlement.