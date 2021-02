TUI schrapt reizen naar niet-Europese bestemmingen in paasvakantie

TUI schrapt reizen naar niet-Europese en verre bestemmingen tot eind april, en dus in de paasvakantie. Dat is vrijdagochtend vernomen van een woordvoerster van TUI Belgium. ‘Op dit moment zijn er weinig vooruitzichten dat we niet-Europese en verre bestemmingen kunnen openen’, daarom hebben we deze beslissing genomen, klinkt het bij de touroperator.

De Belgische overheid verbiedt niet-essentiële reizen momenteel tot 1 april, maar het kan dat op het Overlegcomité van 26 februari over een eerdere datum wordt beslist.

TUI schrapte alle toeristische reizen tot eind maart. Er konden wel reizen geboekt worden voor de periode nadien, ook naar verre bestemmingen zoals Egypte, Mexico of Jamaica. De reizen naar niet-Europese bestemmingen in de maand april stelde TUI zelf eerder al in vraag en die worden nu dus geschrapt.