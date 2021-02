Zo haal je ongestraft het maximum uit komend ‘lenteweekend’

We mogen dit weekend van de lente proeven en daar moeten we maximaal van profiteren om buiten dingen te doen. Maar wat mogen we nu eigenlijk doen? Barbecueën mag, maar met hoeveel mensen? En wat met gezinsuitstappen naar zee?

Mag ik vrienden uitnodigen voor een barbecue in de tuin?

Dat mag, maar je zal je aan een heleboel regeltjes moeten houden. Zo mag je maximaal met vier mensen zijn, kinderen niet meegerekend. Hou altijd 1,5 meter afstand. Wie niet in je bubbel zit, mag niet naar binnen. Ook niet om naar het toilet te gaan. En ze mogen ook niet door je huis lopen om naar de tuin te gaan. Dus, als je geen zijingang hebt, mag het helaas niet.

Mag ik met vrienden gaan wandelen?

Zeker, naar buiten gaan wordt zelfs aangeraden! We zitten al veel te lang in ons kot opgesloten. Hou wel voldoende afstand en draag een mondmasker, zeker op plaatsen waar dat verplicht is.

Mag ik met vrienden op een pleintje of in een park aperitieven?

Ook dat mag, tenminste als je anderhalve meter afstand houdt en het gezelschap beperkt tot vier mensen. Samen chips of borrelnootjes uit hetzelfde kommetje eten mag dan weer niet. Uit elkaars glas drinken is al helemaal uit den boze.

Moeten dat altijd dezelfde vrienden zijn?

Buiten mag je met andere mensen afspreken, gesteld dat je de coronamaatregelen naleeft.

Mogen kinderen met meer dan vier buiten spelen?

Als het om kinderen jonger dan 12 jaar gaat, wel. Kinderen en jongeren mogen ook opnieuw naar de jeugdbeweging.

Mag ik naar zee? Moet ik dan een mondmasker dragen?

Je mag dit weekend zeker naar zee, het zal er aangenaam toeven zijn. Het mondmasker was tijdens de krokusvakantie wel opnieuw verplicht op de zeedijk en in de bebouwde kom van alle kustgemeenten. Vergis je niet, die vakantie loopt tot en met dit weekend! Op het strand mag je zonder mondmasker lopen. Drukke plaatsen zijn te mijden. Westtoer raadt aan om de druktebarometer te raadplegen.

Kunnen we daar ergens iets eten en drinken?

De meeste winkels aan de kust zullen dit weekend open zijn. Je kan dus gerust een drankje en broodjes kopen. Je moet wel alleen, of vergezeld door een minderjarig kind, naar de winkel. Wees gerust, er zal eten en drinken genoeg zijn. Alleen kan je nergens binnen zitten.

Mogen grootouders met hun kleinkinderen naar de zoo?

Dierenparken zijn sinds het begin van de krokusvakantie weer open. Maar bezoekers worden enkel in het buitengedeelte van de parken toegelaten en moeten vooraf reserveren. Grootouders kunnen met twee kleinkinderen naar de zoo. Buiten mag je immers met vier zijn.

Mag ik een knuffelcontact thuis uitnodigen om te aperitieven op het terras?

Je knuffelcontact is de enige persoon die je bij je thuis mag uitnodigen, binnen of buiten. Hou wel rekening met de nachtklok: je mag niet buitenkomen tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends. Kinderen onder 12 jaar tellen mee bij de knuffelcontacten!

Mogen we gaan fietsen met vrienden?

Dat mag. Hou wel voldoende afstand.

Kan ik naar een pretpark?

Neen, die zijn nog gesloten.

Kunnen we tijdens een wandeling onderweg van een warme wafel met koffie genieten?

De horeca blijft tot nader order gesloten. Sommige zaken bieden warme dranken en gebak aan om buiten op te eten.

Mag ik naar een bloemen- en plantenzaak gaan om bloemetjes te halen om te planten in de tuin?

Dat mag je, als je het alleen en met een mondmasker op doet. Je mag ook niet langer dan een half uur in de zaak blijven.