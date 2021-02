Daling besmettingen zichtbaar over alle leeftijdsgroepen

De daling in het aantal nieuwe besmettingen is zichtbaar over alle leeftijdsgroepen. Dat blijkt vrijdagochtend uit het dashboard van Sciensano. Ook de andere coronaparameters dalen verder.

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen daalde in de recentste meetperiode, van 9 tot 15 februari, ook opnieuw, met 12 procent. Er worden nu elke dag gemiddeld 1.813 nieuwe besmettingen gemeld. In absolute cijfers vinden de meeste besmettingen plaats bij de dertigers, gevolgd door de twintigers. Over alle leeftijdsgroepen daalt het aantal nieuwe gevallen al zo’n twee weken. In totaal werden in ons land al 746.302 besmettingen opgetekend.

Tussen 12 en 18 februari werden er opnieuw gemiddeld 120,3 ziekenhuisopnames per dag gemeld. Dat is een daling met 4 procent in vergelijking met de week ervoor, maar is deze week wel het hoogste gemiddelde voor deze parameter. In totaal liggen nu 1.589 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 313 op intensive care. Beide parameters dalen allebei met 1 procent.

Het aantal overlijdens lag tussen 9 en 15 februari op gemiddeld 39,3 per dag, een daling met 8 pct. In totaal eiste de coronapandemie in ons land daarmee al 21.821 levens.

Er werden de voorbije zeven dagen ruim 41.000 testen uitgevoerd, een daling met 17 procent. De positiviteitsratio ligt op 5,2 procent (+0,1 procent). De r-waarde, dat berekend wordt op basis van het aantal ziekenhuisopnames, blijft net onder 1 hangen, en bedraagt vrijdag 0,99.

Tot slot bedraagt de vaccinatiegraad, met minstens 1 dosis, 4,1 procent voor de bevolking ouder dan 18 jaar. Exact 2,5 procent heeft een tweede dosis ontvangen.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.