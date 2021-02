Hoofdrolspelers GameStop-saga ondervraagd in Amerikaanse Congres

Enkele hoofdrolspelers in de GameStop-hausse van enkele weken terug getuigden donderdag in het Amerikaanse Congres. De kern van hun boodschap was dat ze de mogelijke verliezen betreuren, maar dat ze over weinig middelen beschikken om een eind te maken aan deze disruptie.

De parlementsleden hadden onder meer de CEO van de financiële app Robinhood, Vlad Tenef, en de CEO en medestichter van het online discussieplatform Reddit, Steve Huffman, uitgenodigd voor een hoorzitting in de commissie financiële diensten. Ook een bekende trader die op Reddit bekendstaat als Roaring Kitty, Keith Gill, legde een statement af.

Gill zei zich niet verantwoordelijk te voelen voor de enorme groei die het GameStop-aandeel maakte. ‘Het is opmerkelijk hoe weinig we weten over de werkwijze van de markten’, zei hij. Hij heeft zijn GameStop-aandelen nog niet verkocht.

Robinhood-topman Vlad Tenev. Foto: House Financial Services Committ

De Robinhood-topman voerde dan weer aan dat zijn bedrijf zijn gebruikers enkel verhinderde om meer GameStop-aandelen te kopen vanwege beperkingen van de clearinghouses. Democratisch parlementslid Juan Vargas haalde aan dat deze gebeurtenissen ‘het verhaal van Robin Hood op zijn kop zetten, omdat het bedrijf Robinhood kleine investeerders pogingen om de grote hedgefunds pijn te doen, verhinderde’.

Manipulatie?

De manoeuvres rond GameStop trokken de aandacht van de Amerikaanse parlementsleden nadat een groep investeerders, actief op Reddit, massaal aandelen van de winkel in games begon aan te kopen. Op die manier wilden ze enkele grote beleggingsfondsen die op een GameStop-koersdaling hadden ingezet tot grote verliezen brengen.

Ook de topman van het investeerdersbedrijf Melvin Capital, dat grote verliezen leed, en de CEO van het hedgefund Citadel komen getuigen.

Volgens zakenkrant The Wall Street Journal onderzoeken openbaar aanklagers in de Verenigde Staten ondertussen of bij de opmerkelijke stijging van GameStop-aandelen sprake is geweest van koersmanipulatie.