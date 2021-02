Voor derde nacht op rij rellen in Spanje na arrestatie rapper

In verschillende Spaanse steden is het donderdagavond opnieuw, al voor de derde nacht op rij, tot rellen gekomen. Reden is de controversiële arrestatie van de rapper Pablo Hasél. Die moet een celstraf uitzitten voor beledigingen aan de Spaanse koninklijke familie.

In Barcelona werden donderdagavond vuilnisbakken gebruikt om barricades op te werpen, of ze werden in brand gestoken. Dat schrijft de plaatselijke krant La Vanguardia. Winkels werden beschadigd en de ruiten van de krant El Periodico werden ingegooid. Op tv-beelden was te zien hoe betogers met stenen en flessen gooiden naar de politie. Acht mensen werden opgepakt.

Ook in Valencia, Tarragona, Sabadell, Girona, Lleida en Vizcaya werd donderdag betoogd. Daarbij vielen meerdere gewonden, onder wie een politieagent die een steen tegen het hoofd gegooid kreeg. In Valencia werden acht mensen opgepakt.

Dinsdagavond aangehouden

Woensdag vielen tientallen gewonden, vooral agenten, bij clashes tussen betogers en politie. Die avond werden zeker 42 mensen opgepakt. Toen werd ook in hoofdstad Madrid betoogd.

De betogingen begonnen dinsdagavond in Catalonië na de aanhouding van Pablo Hasél (32), die zich in de universiteit van Lérida verschanst had om aan een gevangenisstraf te ontkomen. Hij werd tot negen maanden cel veroordeeld voor tweets waarin hij de Spaanse ordetroepen beledigde en naar de monarchie uithaalde.

De sociaaldemocratische vicepremier Carmen Calvo beschuldigde haar kleine regeringspartner, de extreemlinkse Unidas Podemos, er donderdag van de protesten aan te wakkeren.