Oranje maakt brandhout van de Red Flames: Belgische voetbalvrouwen met 1-6 vernederd

De Red Flames hebben zich met 1-6 gewonnen gegeven in de oefenwedstrijd tegen de Oranje Leeuwinnen. De Belgen weerden zich, maar het niveauverschil was te groot. Geen schande tegen de vicewereldkampioen en regerend Europees kampioen.

De Red Flames stonden voor een lastige opdracht: proberen om met Nederland een absoluut topland te kloppen. Onze noorderburen toonden zich echter nog enkele maatjes te groot. Oranje miste kanjers van kansen, maar won toch vlot met 1-6. Na tien minuten kregen Miedema de eerste grote kans. Odeurs bokste de kopbal tegen de lat.

Geen verrassing dat de eerste kans voor Oranje was, het eiste immers al het balbezit op. Even later was het dan ook raak. Deloose hapte te snel toen Martens kwam dreigen. Odeurs kon een eerste schot redden, maar op de rebound van Miedema was ze kansloos. Via Philtjens en Deloose kregen de Belgen ook twee kansen, maar scoren lukte in de eerste helft niet.

Ook in de tweede helft bleef Oranje superieur. Roord miste een reuzekans, maar scoorde wat later de 0-2. Ook Van Der Gragt werkte een van de vele kansen af. Martens tekende met een lage knal voor het vierde Nederlandse doelpunt en ook Van De Donk en Jansen pikten hun doelpuntje mee. Minnaert scoorde op het uur vanuit het niets de eerredder voor België. 1-6 dus, een oververdiende zege voor Nederland.