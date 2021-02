Ted Cruz moet spitsroeden lopen na vlucht naar Mexico

De Amerikaanse senator Ted Cruz wordt bedolven onder kritiek omdat hij, net op het moment dat zijn thuisstaat Texas in een noodsituatie zit, een vlucht naar Mexico heeft genomen. Hij zegt zijn dochters vergezeld te hebben, en keert meteen terug.

De zuidelijke Amerikaanse staat Texas worstelt met temperaturen tot -18 graden Celsius. Door de grote vraag naar elektriciteit en de weerslag van het vriesweer op de productie waren black-outs niet te voorkomen. Veel mensen zitten al dagen zonder stroom of verwarming. Er kwamen ook al zo’n vijftigtal mensen om.

Net op dat moment heeft Cruz, een nauwe bondgenoot van de voormalige president Trump, beslist om naar Mexico te vliegen. Zijn woning zit zonder stroom, en aangezien zijn kinderen niet naar school moeten, besloot hij met zijn gezin naar de badplaats Cancun te trekken.

‘Mijn dochters wilden op uitstap met vrienden’, meldt hij in een persbericht. ‘Omdat ik een goede vader wil zijn, vloog ik gisteren met hen mee, en keer ik vanmiddag terug.’ Hij zegt ondertussen ‘voortdurend te overleggen’ met lokale overheden over wat er in Texas is gebeurd.

De Democratische fractie in Texas dringt ondertussen aan op het ontslag van Cruz. ‘Er sterven Texanen, en jij neemt het vliegtuig naar Cancun’, klinkt het.