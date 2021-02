U Roy was de eerste die de kreten en aankondigingen van Jamaicaanse mc’s uitbreidde naar melodieuze rijmen en die instrumentals gebruikte om er volwaardige nummers van te maken. Zo vond hij onbewust het toasten uit.

Toen de Jamaicaanse inwijkeling Clive Campbell aka DJ Kool Herc rond 1973 in de Bronx in New York zijn eerste block parties organiseerde, wilde hij daar de vibes oproepen die hij kende van de soundsystems ...