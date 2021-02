Dolly Parton wil (nog) geen standbeeld

Countryster Dolly Parton ziet het momenteel niet zitten dat er een standbeeld van haar bij het parlement in de Amerikaanse staat Tennessee wordt geplaatst. Een voorstel daarvoor ligt op tafel, maar ze roept politici op om dat weg te stemmen.

Dat meldt Parton donderdag op Twitter. Het was de Democraat John Mark Windle die vorige maand voorstelde om de zangeres op die manier te eren ‘voor alles wat ze heeft bijgedragen aan deze staat’. Behalve haar muziek gaat het ook om haar bezigheden als filantrope: zo doneerde ze vorig jaar nog geld voor het onderzoek naar een coronavaccin, en steunde ze de antiracismebeweging in de VS.

Maar daarvoor een standbeeld optrekken, vindt Parton nu geen goed idee. Ze zegt vereerd te zijn, maar ‘door alles wat momenteel in de wereld gaande is’, vindt ze het momenteel niet gepast om haar ‘op een piëdestal te plaatsen’. Als er binnen enkele jaren, ‘of misschien als ik er niet meer ben’, nog steeds sprake zou zijn van het plaatsen van haar standbeeld bij het Capitool in Tennessee, dan zou ze daar wel dankbaar voor zijn. Ondertussen doet ze verder ‘om haar staat trots te maken’.

De 75-jarige Parton heeft na een carrière van 55 jaar een onaantastbare status in de countrywereld, die vaak zeer blank, mannelijk en conservatief is. Ze brak in de jaren 70 helemaal door, dankzij hits als ‘Jolene’ en ‘I will always love you’. Haar nummers werden gecoverd door erg uiteenlopende artiesten, van Whitney Houston tot The White Stripes