Engie: ‘België niet geschikt voor groene waterstofproductie op grote schaal’

Volgens energiereus Engie kan België niet genoeg hernieuwbare energie produceren voor de grootschalige productie van groene waterstof.

Engie is ervan overtuigd dat ons land de komende decennia zeer veel groene waterstof zal nodig hebben om zijn industrie CO2-neutraal te maken. ‘En er zal niets ­anders opzitten dan die massaal te importeren’, stelt Bob Van Schoor, hoofd industrie en energie.

Dat verklaart waarom Engie totaal afwezig is in de projecten voor de bouw van groene waterstoffabrieken in ons land. Tot nu toe zijn daar twee plannen voor: een in Zeebrugge door de supermarktgroep Colruyt en de gasnet­beheerder Fluxys, en een in Oostende door de Vlaamse overheidsholding PMV, het baggerbedrijf Deme en het plaatselijke haven­bestuur. Het zijn allebei zeer kleinschalige projecten. De twee zullen samen goed zijn voor een jaarlijkse productie van 11.000 tot 12.000 ton groene waterstof.

Dat staat gelijk aan zowat 2 procent van het huidige industriële waterstofverbruik in ons land, dat schommelt tussen 500.000 en 600.000 ton op jaarbasis.

Om het huidige verbruik maar ook de verwachte sterke toename van de vraag te dekken, zal er waterstof aangevoerd moeten worden vanuit landen die wel geschikt zijn om goedkoop groene waterstof aan te maken, stelt Engie.

Veel zon en wind nodig

Dat kan alleen op plaatsen waar op grote schaal zeer goedkoop groene stroom geproduceerd kan worden. ‘Regio’s met veel zon zoals in het Midden-Oosten of Noord-Afrika, of windrijke gebieden zoals Chili’, zegt Van Schoor.

Engie bekijkt samen met de ­havens van Antwerpen en Zeebrugge, de Belgische gasnetbeheerder Fluxys, de gasrederij Exmar, het baggerbedrijf Deme en de organisatie Waterstofnet hoe dat het best kan gebeuren.