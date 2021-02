Lachaert: ‘Komende weken debat over avondklok’

De vraag of de avonklok wel ‘efficiënt, noodzakelijk, proportioneel en tijdelijk’ is, verdient de komende weken een debat. Dat zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert.

In een interview met De Standaard zei hij begin deze maand al dat de Kamer in maart ‘over de proportionaliteit en de efficiëntie van de avondklok kan discussiëren.’

Op Twitter sluit hij zich nu aan bij een voorstel van Alexia Bertrand, de MR-fractieleider in het Brussels parlement. ‘Ik kan het niet meer aan de burger uitleggen dat dit soort maatregelen genomen wordt in gesloten kring, zonder debat, zegt zij. Ze wil daarom wetenschappelijke studies zien die aantonen of de maatregel ‘proportioneel en noodzakelijk’ is.

Elke vrijheidsbeperkende maatregel moet efficiënt, noodzakelijk, proportioneel en tijdelijk zijn. Politici en experts moeten de vraag stellen of dat vandaag nog wel het geval is voor de avondklok. Dat verdient een debat de komende weken. https://t.co/hjP0ivI2tS — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) February 18, 2021

De avondklok werd in ons land na het overlegcomité van 16 oktober in heel het land ingevoerd. Die geldt van middernacht tot 5 uur. In Brussel en Wallonië werd die een week later echter al uitgebreid van 22 uur tot 6 uur.