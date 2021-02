Als alles goed gaat, landt vanavond rond 22.00 uur de Mars-2020-missie op de rode planeet. Hoewel de Nasa een dergelijke landing al meermaals tot een goed einde bracht, blijft de uitkomst onzeker.

De missie begon al in juli vorig jaar: toen werd de sonde op Cape Canaveral gelanceerd. Maar de landing is met voorsprong het spannendste moment van de missie, zeker gezien de vertraging van een tiental minuten in de communicatie met de aarde. Dat is langer dan wat ze bij de Nasa de ‘zeven minuten van terreur’ noemen, de tijd tussen de binnenkomst in de atmosfeer en touchdown.

In die luttele minuten moet een Marslander een snelheid van bijna 20.000 km/uur zien kwijt te raken, en dat moet hij op eigen houtje doen. Door de vertraging ziet de vluchtleiding in Pasadena (Californië) hem pas in de Marsatmosfeer duiken als hij in werkelijkheid al is geland – of te pletter geslagen.

Mobiel laboratorium

De missie gaat bij het bereiken van Mars meteen over tot landing. Het belangrijkste onderdeel dat zal landen is de Perseverance (‘Volharding’). Dit tuig is net als de vorige vier Amerikaanse Marsrovers een mobiel laboratorium. Gewapend met een tiental wetenschappelijke instrumenten kan de robotwagen ter plekke bodem en rotsen maar ook de ijle Marslucht en het lokale klimaat bestuderen. Eén specifiek instrument zoekt naar sporen die kunnen wijzen op vroeger leven.

Daarnaast heeft de Nasa ook een primeur in petto: er is ook een helikopterdrone meegestuurd, de Ingenuity (‘Vindingrijkheid’). Die mag zich straks aan de allereerste vlucht op een andere planeet wagen.

Druk op mars

De missie van Nasa is de derde in heel korte tijd naar Mars: eerder kwam een sonde van de Verenigde Arabische Emiraten aan bij Mars, en ook China heeft sinds deze maand een ruimtetuig in een baan rond de planeet. Het wordt dus stilaan erg druk op Mars.