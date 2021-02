‘Django! Have you never loved again?’ Matthias Schoenaerts trekt de cowboylaarzen aan: hij zal de hoofdrol spelen in een herwerking van de legendarische spaghettiwestern Django tot een tv-serie.

Een van de beste spaghettiwesterns ooit gemaakt is zonder twijfel Django van de Italiaan Sergio Corbucci, met de onsterfelijke soundtrack van Luis Bacalov. Nu gaat niemand minder dan Matthias Schoenaerts in de cowboysporen treden van de legendarische acteur Franco Nero, voor wie deze hoofdrol de doorbraak betekende.

Het wordt een tiendelige, Engelstalige tv-serie waarvoor Sky en Canal+ de handen in elkaar slaan. De artistieke leiding en regie is in handen van de Italiaanse Francesca Comencini, die eerder ook de tv-bewerking regisseerde van Gomorrah. Zij belooft een bewerking met sterke vrouwelijke personages en een herijking van het begrip mannelijkheid. Schoenaerts’ Django gaat immers op zoek naar zijn dochter in het Wilde Westen.

Toen Django uitkwam in 1966 verdiende die de reputatie van gewelddadigste film ooit. De Britse censor verbood de film; in de VS durfde geen distributeur het aan. Maar de film kreeg een cultaanhang, geëerd en bewerkt door Quentin Tarantino in Django unchained.