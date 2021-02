Europese Commissie tikt België op de vingers over racismebestrijding

De Europese Commissie heeft donderdag een inbreukprocedure tegen België geopend omdat ons land de Europese kaderregels over de strafrechtelijke bestrijding van racisme en xenofobie niet volledig of correct heeft omgezet in nationale wetgeving.

Het Europese kaderbesluit uit 2008 moet garanderen dat ernstige uitingen van racisme en xenofobie in alle lidstaten strafbaar worden gesteld via ‘doeltreffende, proportionele en afradende strafrechtelijke sancties’.

Het Belgische wettelijke kader verzekert echter niet ‘dat de racistische en xenofobe motivatie door de nationale rechtbanken in rekening wordt gebracht als verzwarende omstandigheid bij alle misdaden’, stelde de Commissie donderdag. Daardoor is in België niet gegarandeerd dat ‘haatmisdaden doeltreffend en adequaat worden vervolgd’, luidt het in een mededeling.

De Commissie stuurde België daarover een aanmaningsbrief, de eerste stap in een inbreukprocedure. Ook Bulgarije, Polen, Zweden en Finland kregen een brief in de bus omdat ze het kaderbesluit niet volledig of accuraat hebben omgezet. De vijf landen krijgen twee maand tijd om te reageren.