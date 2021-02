Een hele week lenteweer: temperaturen tot 19 graden

Dit weekend mogen we het eerste lenteweer verwachten en ook de rest van de week ziet er goed uit. De temperaturen klimmen zelfs tot 19 graden Celsius. En zulke temperaturen hebben ook een effect op de natuur. ‘Heel wat dieren zullen uit hun winterslaap ontwaken.’

Vrijdag blijft het nog redelijk zacht met zo’n 12 graden in Vlaanderen, maar vanaf het weekend ziet het er goed uit. Zaterdag en zondag krijgen we temperaturen tot 16 graden en een gesluierde zon. En ook de rest van de week stijgen de temperaturen. Maandag zullen de maxima tussen 12 en 18 graden liggen. Voor dinsdag mogen we rekenen op 16 graden en woensdag klimmen de temperaturen zelfs naar 14 tot 19 graden.

Kunnen we nu al zeggen dat de lente in het land is? ‘Dat hangt ervan af wat je definitie van lente is natuurlijk. Het wordt volgende week warmer, maar toch is het niet echt uitzonderlijk’, zegt weerman David Dehenauw. ‘Het is ook niet dat een week mooi weer betekent dat we vertrokken zijn voor de rest van het jaar. De temperaturen zullen nu niet enkel hoger en hoger gaan. Eind volgende week en begin maart gaan de temperaturen weer wat naar beneden. Maar het koudste weer hebben we nu wel gehad.’

Winterslaap

Toch is het hopen dat de temperaturen na volgende week niet meer te veel zullen dalen, want dat wel kan negatieve effecten hebben voor de natuur. ‘Het zal er vanaf hangen hoe sterk ze zullen dalen. Nog een week sneeuw zal voor schade zorgen, want de knoppen van de planten gaan opnieuw in actie schieten’, zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt. ‘Maar het moet wel al echt hard vriezen om een negatief effect te hebben. Ze kunnen wel wat aan. Een temperatuur van - 1 graden Celsius is bijvoorbeeld niet echt een probleem.’

Dat het volgende week goed weer wordt, zullen we trouwens niet enkel aan de zon merken. ‘Ik heb hier vanmorgen al twee vlinders in de tuin gezien’, zegt Veraghtert. ‘Het is verbazend wat een beetje zon kan doen. Volgende week zullen we er waarschijnlijk nog meer zien. En ik verwacht ook padden, kikkers, hommels en misschien egels. Dat zijn zo wat de dieren die nu typisch nog in hun winterslaap zaten. Dit warme weer is redelijk vroeg voor die dieren, maar in de 21ste eeuw hebben we al veel van die rare momenten gehad.’