Nederlands parlement schaart zich achter spoedwet voor avondklok

Het lijkt erop dat de avondklok in Nederland voorlopig behouden kan blijven. In de Tweede Kamer heeft een meerderheid van de parlementsleden zich achter een wetsvoorstel over de avondklok geschaard. Daardoor krijgt de avondklok de nodige juridische onderbouwing.

De avondklok in Nederland is sinds 23 januari van kracht en was verlengd tot 3 maart. Tijdens de eerste nachten kwamen misnoegde Nederlanders op straat en kwam het op verschillende plaatsen tot rellen. De drukkingsgroep Viruswaarheid had een proces aangespannen tegen de maatregel, en kreeg begin deze week gelijk van de rechter, die vond dat de Tweede Kamer onterecht genegeerd was voor een dergelijke zware maatregel.

Het ontslagnemend kabinet van premier Rutte is het oneens met de uitspraak van de rechter, en tekende beroep aan. In afwachting daarvan bleef de maatregel behouden. Hoewel volgens minister van Justitie Fred Grapperhaus volhoudt dat er wel een juridische basis is voor de huidige avondklok, besliste het kabinet toch via een spoedwet de avondklok te bekrachtigen. De nieuwe wet zou dus ‘ten overvloede’ zijn, benadrukt Grapperhaus.

De Tweede Kamer was deze week eigenlijk met vakantie, maar kwam uit reces terug om de spoedwet te kunnen bekrachtigen. Het voorstel is niet alleen gesteund door de meerderheid van Rutte, maar ook door enkele andere oppositiepartijen: SP, GroenLinks, PvdA en 50Plus. Die merkten in het debat wel op dat de hele zaak slecht is voor het vertrouwen in de coronamaatregelen. ‘Het is alsof we hier de scherven van het kabinet aan het opruimen zijn’, fulmineerde de SP’er Maarten Hijink dan ook volgens NOS.

De Eerste Kamer, de Nederlandse tegenhanger van de Senaat, moet zich morgen nog uitspreken, maar ook daar wordt een meerderheid verwacht. Het beroep tegen de gerechtelijke uitspraak over de avondklok is ook voor vrijdag gepland.