Franse ex-minister krijgt celstraf voor verkrachting

De Franse ex-minister en burgemeester van Draveil Georges Tron (63) is in beroep veroordeeld voor verkrachting en seksueel misbruik van een medewerkster.

Georges Tron was naast staatssecretaris voor Ambtenarenzaken ook de burgemeester van Draveil. Twee ex-medewerkers van het gemeentehuis beschuldigden hem in 2011 van seksueel misbruik.

Tron bleek een fan te zijn van ‘voetreflexologie’. Maar volgens ex-medewerksters leidde die voetmassage in zijn geval tussen januari 2007 en september 2010 tot aanranding.

In 2018 werd de burgemeester in eerste aanleg nog vrijgesproken. De argumentatie luidde toen dat er geen bewijzen waren dat de vrouwen tot seks waren gedwongen. In beroep heeft de jury hem nu wel schuldig verklaard voor misbruik van een van de vrouwen. De rechtbank oordeelde dat onder meer de ernst van de beschuldigingen en de druk die werd uitgeoefend op getuigen en slachtoffers een celstraf rechtvaardigen. Tron heeft vijf jaar cel gekregen, waarvan twee met uitstel.

‘Het is een grote overwinning voor alle vrouwen die problemen op de werkvloer kunnen hebben’, zegt Vincent Ollivier, advocaat van een van de vrouwen.

Tron, die de beschuldigingen altijd heeft ontkend, moest in 2011 de regering van president Nikolas Sarkozy verlaten na de beschuldigingen.

Een van de medewerksters verklaarde dat ze aanvankelijk niet met de beschuldigingen naar buiten durfde te komen, maar dat ze moed kreeg nadat het kamermeisje van het Sofitel in New York een klacht had ingediend tegen de toenmalige IMF-topman Dominique Strauss-Kahn.