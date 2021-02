Wat het katholiek onderwijs echt stoort aan de nieuwe eindtermen

Afstuderen in de richting bouw zonder een truweel in handen te hebben gehad. Of als anderstalige onvoldoende Nederlands kunnen leren. Het katholiek onderwijs vreest dat de nieuwe eindtermen voor het secundair hun doel voorbijschieten.

Door de klacht bij het Grondwettelijk Hof, is het nog maar de vraag of de scholen in september kunnen starten met de nieuwe eindtermen. Ondanks de onzekerheid, gaan de voorbereidingen wel door. De kans dat volgend schooljaar een overgangsjaar wordt, is redelijk groot.

